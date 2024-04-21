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        Haberler Gündem Güvenlik Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı

        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı

        Adana'da polisin uygulamasından kaçıp, 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Ş. belindeki tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diye tehdit etti. Selahattin Ş. tutuklanırken, gardiyan olduğu belirlenen sürücü M. Ali Ş. ve yanındaki A.B. serbest bırakıldı. Araçta 28 gram bonzai ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:06
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        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
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        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tellidere Mahallesi'nde sabit uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada "Dur" ihtarına uymayan M.A.Ş. idaresindeki kamyonet, kovalamaca sonrası Alparslan Türkeş Bulvarı Kanal mevkisinde önü kesilerek durduruldu.

        Polis ekiplerinin uyarısıyla cezaevinde infaz koruma memuru olan sürücü M.A.Ş. ile araçtaki A.B. ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Ş, kamyonetten inmeyeceklerini beyan etti.

        "SİZ KİMSİNİZ SİZİ GEBERTECEĞİM"

        Bu sırada araçtaki Selahattin Ş, iddiaya göre polis memuruna tokat atma girişiminde bulunarak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek hakaret etti.

        Belindeki silahı çekerek polis memuruna doğrultan ve tekme atarak mukavemette bulunan Selahattin Ş, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

        Gözaltı işlemi sırasında polisten Selahattin Ş'yi almaya çalışan M.A.Ş. de biber gazıyla etkisiz hale getirildi, olay yerinden kaçan A.B. kovalamaca sonucu yakalandı.

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        ARAÇTA 28 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

        Polis ekiplerince Selahattin Ş, M.A.Ş. ve A.B. gözaltına alındı. Selahattin Ş'nin polis memuruna doğrulttuğu tabanca ile şarjör ve 16 fişeğe el konuldu, araçta yapılan aramada 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        MÜDÜR TUTUKLANDI

        Şoför M.A.Ş. hakkında alkollü araç kullanmaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı, Seyhan Belediyesince kiralandığı belirlenen araç bağlanarak otoparka çekildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada Selahattin Ş'nin "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" 3 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

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        #adana syhan belediyesi
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