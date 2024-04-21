ABD Temsilciler Meclisi Tiktok yasağını kabul etti: Tiktok hangi ülkelerde neden yasaklanıyor?

ABD Temsilciler Meclisi Tiktok yasağını kabul etti: Tiktok hangi ülkelerde neden yasaklanıyor?

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ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Kongre'nin sosyal medya platformu TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda yasa tasarısını imzalayacağını söylemesinin ardından, ABD Temsilciler Meclisi bugün Tiktok'un ülkede tamamen yasaklanmasını sağlayabilecek yasa tasarısını kabul etti.

TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti Haberi Görüntüle

Yapılan oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformunun ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda yasaklanmasını içeren yasa tasarısı 360’a karşı 58 oyla kabul edildi. ABD Senatosu’nun tasarıyı gelecek hafta oylaması bekleniyor.

Tasarıyı hazırlayan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, “Bu yasa tasarısı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden korumakta. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında casus balonu” dedi.

Peki sosyal medya platformu TikTok neden yasaklanmak isteniyor, hangi ülkelerde yasaklandı?

NEDEN YASAKLANIYOR? Batılı ülkeler, TikTok ve ana şirketi ByteDance'in konum bilgisi gibi hassas kullanıcı verilerini Çin hükümetinin eline verebileceği yönündeki endişelerini giderek daha fazla dile getiriyor. Çin hükümetinin istihbarat toplamak için Çinli şirketlerden ve vatandaşlardan gizlice veri talep etmesine izin veren yasalara dikkat çektiler. Ayrıca Çin'in TikTok'un içerik önerilerini yanlış bilgilendirme amacıyla kullanabileceğinden de endişe ediyorlar. ByteDance ve TikTok ise bu tür iddiaları her seferinde reddediyor.

HANGİ ÜLKELERDE YASAKLANDI? Hindistan, 2020 ortalarında sosyal medya platformunu yasakladı, bu durum ByteDance'in en büyük pazarlarından birine mal oldu. Hindistan hükümeti Çin'e ait 59 uygulamayı, kullanıcıların verilerini gizlice Hindistan dışındaki sunuculara aktardıklarını iddia ederek yasakladı. REKLAM Hindistan haricinde birçok ülkede ve hükümet organlarında uygulamaya yasak geliyor. Örneğin; İngiltere ve parlamentosunda, Avustralya'da, Kanada'da, Avrupa Birliği'nin yürütme kolu Avrupa Komisyonu'nda, Yeni Zelanda Parlamentosu'nda uygulama resmi olarak yasaklandı. Afganistan Bloomberg'e göre Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, platformun içeriğinin "İslami yasalara uygun olmadığını" söyleyerek Nisan 2022'de TikTok'u ülke genelinde yasakladı. Avustralya 2023 Nisan ayından Avustralya, İçişleri Bakanlığı tarafından dile getirilen güvenlik endişelerini gerekçe göstererek uygulamayı federal hükümete ait tüm cihazlarda yasakladı. Belçika Belçika, TikTok'un hükümet yetkililerinin iş telefonlarında kullanılmasını yasakladı. Belçika Başbakan Alexander De Croo, yasağı gerekçe olarak uygulamanın Çin istihbarat servisiyle işbirliği içinde olduğunu söyledi. Kanada Diğer ülkelere benzer şekilde Kanada TikTok'u hükümete ait tüm mobil cihazlardan yasakladı. Yetkililer, kısmi yasağın uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk" sunmasından kaynaklandığını söyledi. Danimarka Danimarka Savunma Bakanlığı çalışanların iş cihazlarına TikTok indirmesini yasakladı. Yine ülkenin Siber Güvenlik Merkezi tarafından değerlendirilen güvenlik hususlarıyla ilgili olarak çalışanlara uygulamayı mümkün olan en kısa sürede kaldırmaları söylendi. Nepal Kasım 2023'te Nepal, TikTok'u "toplumsal uyumu" bozduğu gerekçesiyle yasakladı. TikTok ülkede özellikle genç ve kadın sosyal medya kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılıyordu. Hollanda Doğrudan bir yasak olmasa da Hollandalı yetkililere TikTok'u kullanmamaları söylendi. Yeni Zelanda Birçok Avrupa ülkesinin benzer kararlar almasının ardından Yeni Zelanda Parlamentosu, TikTok'un tüm personel cihazlarında yasaklandığını duyurdu. Norveç Norveç Parlamentosu TikTok'u hükümet cihazlarında yasakladı, ancak çalışanların uygulamayı kişisel cihazlarında kullanmalarına izin verdi. Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, uygulamanın Rusya ve Çin tarafından risk barındırdığını söyledi. *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.