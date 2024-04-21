Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı

"ÇAKMAK FIRLATIP KÜFÜR ETTİLER"

Saldırgan Emircan A. ifadesinde, kız arkadaşını eve bıraktığı sırada motosikletiyle ses çıkardığı için bina sakinlerinin kendisine küfür ederek, çakmak fırlattığını, ardından da hakaret ederek olay yerinden kovduklarını belirtti. Emircan A. kız arkadaşının önünde küçük düştüğü için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.