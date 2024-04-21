Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bedensel engelli bir kişinin çanta içine yerleştirdiği gizli kamera düzeneğiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tuvaletinde yıllarca görüntü kaydettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir skandal yaşandı.
Skandal, temizlik görevlisinin hastanenin tuvaletine bırakılmış olan çantayı bulmasıyla ortaya çıktı.
Kadınlar tuvaletinde temizlik yapan personel, bulduğu çantayı açınca içerisinde 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği olduğunu gördü.
Personel, durumu hastane yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Tuvalete giren kişinin tekerlekli sandalyedeki Tarık Özkan olduğu belirlendi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, incelenen bilgisayarında gizli kamera ile kaydedilen görüntüler çıktı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
TUTUKLANDI
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tarık Özkan tutuklandı.