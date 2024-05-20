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        Haberler Gündem Güvenlik "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam"

        "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam"

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 13:37 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:37
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        "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam"
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        MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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        #Irak
        #terör operasyonu
        #PKK
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