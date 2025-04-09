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        Haberler Dünya Terör örgütü YPG/PKK Halep'ten çekiliyor | Dış Haberler

        Terör örgütü YPG/PKK Halep'ten çekilmeye devam ediyor

        Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini işgal eden PKK/YPG terör örgütünün çekilme süreci devam ediyor. Terör örgütü mensuplarını taşıyan ikinci konvoy da şehirden çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:14
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        Terör örgütü YPG/PKK Halep'ten çekiliyor
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        Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini işgal eden PKK/YPG'li teröristleri taşıyan ikinci konvoy, kentten çıktı.

        Suriye yönetimi ve PKK/YPG arasında 1 Nisan'da imzalanan anlaşma gereği, Fırat'ın doğusuna giden 60 araçlık bu konvoyda yaklaşık 500 terörist yer aldı.

        Ellerinde PKK/YPG'ye ait paçavraları taşıyan teröristler, Genel Güvenlik İdaresine bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten çıktı. Teröristlerin çekilmesinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

        Teröristleri taşıyan ilk konvoy 4 Nisan'da Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmişti.

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        Teröristler, Maksud ve Eşrefiyye'yi terör üssüne çevirdi

        Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.

        Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması, birçok rapora yansıdı.

        Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesine Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

        Baas rejiminin yıkılmasının ardından Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, geçen ayın başında devrik rejim unsurlarının sahil bölgesindeki saldırılarıyla eş zamanlı harekete geçerek Halep'te ordu güçlerine saldırı girişiminde bulunmuştu.

        Rejimin yıkılmasının ardından PKK/YPG söz konusu mahallelere keskin nişancılar yerleştirdi. Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

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