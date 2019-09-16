'Anaların içi yanıyor'

16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın haberine göre Zülkif ve Yıldız Ballı çifti 2005 yılında çocuklarını da alarak Konya'nın Yunak ilçesinden İstanbul'a yerleşti. Ballı ailesinin hayatı 2014 yılında alt üst oldu. Çiftin bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 16 yaşındaki kızları Yasemin Ballı kayboldu.
Olay günü ağabeyini telefonla arayarak "Terör örgütü beni kaçıyor kurtarın" diyen Yasemin'den bir daha haber alınamadı. Kızlarının PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak dağ kadrosuna alındığını öğrenen aile, polisten yardım istedi. Yasemin'in kaçırılmasının ardından memleketi olan Konya'nın Yunak ilçesine dönen acılı aile 5 yıldır kızlarını aramaktan vazgeçmedi. Çocuklarını aramak için Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere katılan Yıldız ve Zülkif Ballı çifti, burada çocuklarına PKK terör örgütü içinde 'Dicle Fırat' kod isminin verildiğini ve 2018 yılında Şırnak'ta girdiği bir çatışmada öldüğünü öğrendi. Ancak bu bilgiyi hiçbir resmi kaynaktan doğrulatamadı.
"YA TOPRAĞIN ALTINA KOYAYIM YA GELİNLİK GİYDİREYİM"
Kızı için hem mezar hazırladığını hem de gelinlik aldığını belirten acılı anne Yıldız Ballı, "Yasemin'in şu an 21 yaşında olacaktı. Onu 16 yaşında dağa götürdüler. Evden işe gideceğim diye çıktı bir daha dönemedi. Öldüğünü söylüyorlar. Ben yavrumu istiyorum. Ya verin toprağın altına koyayım ya da gelinlik giydireyim. Kızım gittiğinden beri ne bir ses ne bir haber verdiler. Gitmediğim, aramadığım yer kalmadı. Sizin yavrularınız yurtdışında okurken neden benim çocuğumu dağa götürüp öldürüyorsunuz? Yeter analar ağlamasın" dedi.
"OLMAZ OLSUN BÖYLE DAVA"
Kızı Yasemin'i PKK terör örgütünün dağa kaçırıp eline silah verdiklerini ifade eden anne Yıldız Ballı, "Hani Kürtler için savaşıyordunuz? Hep Kürtleri, anaları ağlatıyorsunuz, yeter artık küçücük çocukların eline o silahlar verilir mi? Allah'tan korkun. 16 yaşındaki kızımın eline silah verdiniz. Ne oldu, sizi kurtardı mı? 14-15 yaşlarında evlatları götürüyorsunuz, anaların içi yanıyor. Bu dava mı? Böyle dava, böyle insanlık olmaz olsun. Sadece Yaseminimi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Yıldız ve Zülkif Ballı çifti, kızları Yasemin Ballı'yı aramaya devam edeceklerini dile getirerek, olumlu bir haber beklediklerini kaydetti.
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