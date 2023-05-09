Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Terör örgütleriyle bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu

Giriş: 09.05.2023 - 02:52 | Güncelleme: ABONE OL
Terör örgütleriyle bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu
Terör örgütleriyle bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile bağlantılı 8 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

DHA'nın haberine göre, mal varlığının dondurulması kararı alınan kişilerin Abdulsamet Çelik, Amer Onay, Ensari Ersoy, Muhammed Korkmaz, Murat Demir, Sevda Vural, Tarkan Niğdelioğlu ve Sinan Öksüz olduğu açıklandı.

Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri için önemli duyuru
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri için önemli duyuru
34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la görüştü
Kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı teslim oldu
Kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı teslim oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.