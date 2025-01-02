Terlikli paraşüt

Muğla'nın Fethiye ilçesi yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin uğrak yeri olarak da biliniyor. Bu heyecan verici etkinlikte çekilen videolar da izleyeni heyecanlandırıyor. Sosyal medyada yayılan bir video ise heyecanlandırmasının yanı sıra tebessüm ettiren bir an da içeriyor: Yamaç paraşütündeki bir turist bir başka yamaç paraşütüne terliklerini bırakıyor...

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