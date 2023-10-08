Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Tereddüt Çizgisi', 'En İyi Film' dalında ödül kazandı

        'Tereddüt Çizgisi', 'En İyi Film' dalında ödül kazandı

        'Tereddüt Çizgisi', Zürih Film Festivali'nin ana yarışma bölümünden 'En İyi Film' dalında ödül kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya prömiyerini 80'inci Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, Zürih Film Festivali’nin ana yarışma bölümünden 'En İyi Film' dalında ödülle döndü. Dünyanın dört bir yanından öne çıkan 14 keşif filminin yarıştığı bölümde yer alan ‘Tereddüt Çizgisi’, en iyi film ödülüne verilen 'Golden Eye Ödülü’nü kazandı.

          Ödül törenine katılan yönetmen Selman Nacar sahnede yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi: Öncelikle festivale ve kıymetli jüriye takdirleri için teşekkür ederim. Böyle güzel anlar insana zorlu sinema yolculuğunda umut ve güç veriyor. Umarım film bu vesileyle daha çok insanla buluşur ve izleyenleri bugün daha da çok ihtiyaç duyduğumuz adalet kavramı üzerine düşündürtür.

        • 2

          Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’nde, 'Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

          Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions’ın üstlendiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi. Filmin dünya haklarını Shoplifters, The Square ve A War gibi uluslarlarası film kategorisinde Oscar adayı olan filmleri de temsil eden Magnolia Pictures aldı. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı olan film San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, 12 Punto, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa