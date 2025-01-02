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        Haberler Gündem Güncel Terasta yangın! Asel Derin bebek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Terasta yangın! Asel Derin bebek hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık Asel Derin bebek hayatını kaybetti, yangında bir kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:47 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:47
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          Fırat Mahallesi 488. Sokaktaki bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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          İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kimliği henüz öğrenilemeyen 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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          Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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          Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

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