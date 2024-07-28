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        Haberler Dünyadan Tepkiler üzerine Sinead O’Connor'ın heykeli müzeden kaldırıldı - magazin haberler

        Tepkiler üzerine Sinead O'Connor'ın heykeli müzeden kaldırıldı

        'Nothing Compares 2 U' şarkısıyla hafızalara kazınan ve geçen yıl hayatını kaybeden İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın balmumu heykeli tepki çekti. "Sanatçının anısına saygısızlık" olarak nitelendirilen heykel, Dublin Ulusal Balmumu Müzesi'nden kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:58
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        • 1

          İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'a benzemeyen balmumu heykeli, geçen yıl hayatını kaybeden sanatçının hayranları ve ailesinin tepkisine yol açtı. Tepkiler üzerine Dublin'deki Ulusal Balmumu Müzesi Plus, heykeli müze koleksiyonundan çıkarma kararı aldı.

          Ulusal Balmumu Müzesi, O'Connor'ın ailesinden özür diledi ve 56 yaşında hayata veda eden şarkıcının daha doğru bir temsilini hızla oluşturmaya başlayacağını söyledi.

        • 2

          1990'da Prince'in 'Nothing Compares 2 U' şarkısının cover'ıyla tanınan O'Connor'ın heykeline tepki gösteren kardeşi John O'Connor, bunun kız kardeşinin iğrenç bir temsili olduğunu, bir mağazanın vitrinindeki herhangi bir şeyle 1960'larda elektronik kuklaların kullanıldığı bir bilim kurgu TV dizisinin karışımı gibi göründüğünü söyledi.

        • 3

          John O'Connor, ünlü şarkıcının heykelini ilk olarak internette gördüğünü söyleyerek; "Bu heykel, kardeşime hiç benzemiyor. Korkunç derecede çirkin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

          Sinead O'Connor'ın hayranları da balmumu heykele tepki gösterdi ve yapılan heykelin, sanatçının anısına hakaret gibi olduğunu ifade eden yorumlar yaptı.

        • 4

          Geçen yıl 26 Temmuz'da, Londra'daki evinde cansız bedeni bulunan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 1990'lı yıllara damgasını vuran bir isim oldu.

          1987'deki ilk albümü 'The Lion and the Cobra' büyük bir başarı yakaladı ve Sinead O'Connor'a en iyi kadın rock vokal performansı dalında Grammy adaylığı kazandırdı.

        • 5

          Onun dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan ise 1990 tarihli 'Nothing Compares 2 U' şarkısı oldu.

        • 6

          2018'de İslam dinine geçen sanatçı, adını Shuhada Sadaqat olarak değiştirdi.

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