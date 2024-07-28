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        Haberler Objektife Takılanlar Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk Çeşme'si - Magazin haberleri

        Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk Çeşme'si

        Cedi Osman ile Ebru Şahin, tanışıp birbirlerine âşık olduğu Çeşme'de tatil yapıyor. Osman ile Şahin, denizde bir hayli romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 10:58 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:09
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        Aşk Çeşme'si
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; NBA takımlarından San Antonio Spurs'ta forma giyen Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, 2020'de aşklarının başladığı yerde tatil yapıyor.

        Cedi Osman ile Ebru Şahin, iki yıllık ilişkilerini, 2022'de evlenerek resmileştirdi.

        Çift, Çeşme'de güneş ve denizin tadını farklı mekânlarda çıkarıyor.

        Bu kez Ayayorgi Koyu’na giden Cedi Osman ile Ebru Şahin, hem iskelede hem de denizdeki romantik anları objektiflere yansıdı.

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        Ebru Şahin, eşinin yanağını okşadıktan sonra denizin içinde de öpücük yağmuruna tuttu.

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        #cedi osman
        #ebru şahin
        #Çeşme

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