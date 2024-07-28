Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk Çeşme'si

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; NBA takımlarından San Antonio Spurs'ta forma giyen Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, 2020'de aşklarının başladığı yerde tatil yapıyor.

Cedi Osman ile Ebru Şahin, iki yıllık ilişkilerini, 2022'de evlenerek resmileştirdi. Çift, Çeşme'de güneş ve denizin tadını farklı mekânlarda çıkarıyor.

Bu kez Ayayorgi Koyu’na giden Cedi Osman ile Ebru Şahin, hem iskelede hem de denizdeki romantik anları objektiflere yansıdı. REKLAM

Ebru Şahin, eşinin yanağını okşadıktan sonra denizin içinde de öpücük yağmuruna tuttu.