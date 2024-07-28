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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını ziyaret etti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti. Erdoğan ayrıca, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:02
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti.

        AA'da yer alan habere göre Erdoğan, Güneysu'da kurulan Potomya Arama Kurtarma ekibiyle görüştü, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Komşularını ziyaret eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, komşularıyla bir süre sohbet etti.

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        Bir çocuğun milli takım formasını da imzalayan Erdoğan, ziyaretin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        AK PARTİ RİZE İL TEŞKİLATI TOPLANTISINA KATILDI

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına da katıldı.

        Bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, parti teşkilatıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı ve Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

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