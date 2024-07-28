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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletli kadını araçla ezmeye çalıştı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bariyerin arkasından çekerek kurtardı! Motosikletli kadını araçla ezmeye çalıştı

        İstanbul'da E-5 Otoyolu'nda bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletli kadını ezmeye çalıştı. Dehşet dolu anlarda motosikletli, bir diğer kişinin kendisini bariyerlerin arkasına çekmesiyle ezilmekten kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:43
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        Motosikletli kadını araçla ezmeye çalıştı!
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        Çağlayan-Haliç istikametinde bir otomobil sürücüsü, tartışma yaşadığı motosiklet sürücüsünün üzerine aracını sürdü.

        DHA'nın haberine göre otomobil sürücüsü, bir diğer kişi tarafından bariyerlerin arkasına çekilerek ezilmekten son anda kurtulan kadının motosikletine çarparak kaçtı.

        ARACI MOTOSİKLETİNDEN İNEN KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ

        Olay, geçtiğimiz cumartesi 23.40 sıralarında Çağlayan-Haliç istikametinde E-5 karayolunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, motosikletlilerle tartışma yaşadı. Sürücü, aracını motosikletinden inen kadının üzerine sürdü.

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        BİR ANDA ÇEKEREK KURTARDI

        Kadın, bir diğer kişinin kendisini bariyerlerin arkasına çekmesiyle ezilmekten kurtuldu. Kadına çarpamayan araç, motoru ezmeye çalışarak uzaklaştı.

        Otomobilin önünde bulunan bir başka kişi de kaçmaya çalışan araçtan son anda kaçtı.

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