Kanada'da orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
Kanada'nın batısındaki Alberta eyaletine bağlı Jasper bölgesinde etkili olan orman yangınlarının ardından araçların eridiği, evlerin küle döndüğü görüldü.
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BBC'de yer verilen fotoğraflarda, Jasper bölgesinde 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan ve Kanada'nın turistik bölgesi Jasper Ulusal Parkı'na da yayılan orman yangınlarının geride bıraktığı tahribat gösterildi.
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Alberta'da yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edilmesine neden olan yangınların Jasper Ulusal Parkı'ndaki 1113 yapıdan 358'ini yok ettiği belirtildi.
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Yangınlarda evini kaybeden Jasper Belediye Başkanı Richard Ireland, evinden geriye sadece anıların kaldığını, birçok kişinin aynı durumda olduğunu söyledi.
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Jasper'deki orman yangınlarının ardından çekilen fotoğraflar alevlerin ne kadar güçlü olduğunu gösterirken, arabaların eridiği ve evlerin küle döndüğü görüldü.
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Yetkililer, yangınların çıkma nedeninin araştırıldığını belirterek, yangın söndürme ekiplerinin serinleyen hava ve yağışlardan faydalandığını, sıcak noktaları kontrol altına aldıklarını aktardı.
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Pazartesi itibarıyla hava sıcaklıklarında yeniden artış beklendiğini kaydeden yetkililer, Alberta eyaletinde kontrol altına alınamayan 48 orman yangınının devam ettiğini bildirdi.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan itfaiye ekiplerinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde süren yangınlara mücadelede yardıma geleceğini duyurmuştu.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.