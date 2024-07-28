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        Haberler Dünya Kanada'da orman yangınlarında arabalar ve evler yandı | Dış Haberler

        Kanada'da orman yangınlarında arabalar ve evler yandı

        Kanada'nın batısındaki Alberta eyaletine bağlı Jasper bölgesinde etkili olan orman yangınlarının ardından araçların eridiği, evlerin küle döndüğü görüldü.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:02
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          BBC'de yer verilen fotoğraflarda, Jasper bölgesinde 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan ve Kanada'nın turistik bölgesi Jasper Ulusal Parkı'na da yayılan orman yangınlarının geride bıraktığı tahribat gösterildi.

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          Alberta'da yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edilmesine neden olan yangınların Jasper Ulusal Parkı'ndaki 1113 yapıdan 358'ini yok ettiği belirtildi.

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          Yangınlarda evini kaybeden Jasper Belediye Başkanı Richard Ireland, evinden geriye sadece anıların kaldığını, birçok kişinin aynı durumda olduğunu söyledi.

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          Jasper'deki orman yangınlarının ardından çekilen fotoğraflar alevlerin ne kadar güçlü olduğunu gösterirken, arabaların eridiği ve evlerin küle döndüğü görüldü.

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          Yetkililer, yangınların çıkma nedeninin araştırıldığını belirterek, yangın söndürme ekiplerinin serinleyen hava ve yağışlardan faydalandığını, sıcak noktaları kontrol altına aldıklarını aktardı.

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          Pazartesi itibarıyla hava sıcaklıklarında yeniden artış beklendiğini kaydeden yetkililer, Alberta eyaletinde kontrol altına alınamayan 48 orman yangınının devam ettiğini bildirdi.

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          Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan itfaiye ekiplerinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde süren yangınlara mücadelede yardıma geleceğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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