İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşk tatili
İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin ile Cennet Koyu'nda görüntülendi. Engin, denizde yüzerken sevgilisinin çıkan küpesini taktı. Kendisine yardım eden sevgilisine sarılarak karşılık veren Alişan'ın Engin ile romantik anları objektiflere yansıdı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İlayda Alişan, bir süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin ile Cannet Koyu'nda tatil yaparken görüntülendi.
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ARKADAŞIYLA DENİZE GİRDİ
Bir plajda görüntülenen çiftten İlayda Alişan, bir süre güneşlendikten sonra sıcak havadan bunalınca kendilerine eşlik eden bir arkadaşı ile birlikte denize girdi.
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Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek uzun olan saçlarını kısaltan 28 yaşındaki oyuncunun, siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.
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Oğulcan Engin de sevgilisine iskeleden denize atlayarak eşlik etti.
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SEVGİLİSİNİN KÜPESİNİ TAKTI
Sevgilisiyle denizde keyifli anlar yaşayan İlayda Alişan'ın küpesi çıktı.
Oğulcan Engin de sevgilisine yardım ederek İlayda Alişan'ın küpesini taktı.
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İlayda Alişan, kendisine yardım eden sevgilisine sarılarak karşılık verdi. Çiftin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
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