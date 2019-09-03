Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi (TEPE) 2008 Ağustos ayından bu yana en düşük düzeyini gördü.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, perakende güveni, Ağustos'ta bir önceki aya göre 2.7 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre 9.5 puan azaldı.

Açıklamada, "Perakende güveninin Ağustos ayında geçen yıla göre azalışında geçen üç ayda işlerin durumu ve gelecek üç ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili olurken; geçen aya göre azalışında ise gelecek üç ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili oldu. 'Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar' sektörü, Ağustos ayında perakende güveninde artış gösteren tek sektör oldu. AB-28 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye, geçen yıla göre AB-28 ve Euro Bölgesi´nden daha kötü performans sergiledi" denildi.

Buna göre, Ağustos ayında -23.7 puan değerini alan TEPE değerinin geçen yıla göre azalışında, geçen üç ayda işlerin durumu ve gelecek üç ayda satış beklentisi göstergelerindeki kötüleşme etkili oldu.

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değerinin, Ağustos ayında -30.7 puan olduğu belirtilen açıklamada, "Buna göre önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 2.5 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 17.0 puan azaldı. Ağustos 2019´da TEPE anketi katılımcılarının yüzde 22.1´i önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 47.5´i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 30.4 oldu" denildi.

GEÇEN YILA GÖRE 14.1 PUAN AZALDI

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Ağustos 2019´da -48.6 puan değerini alarak, Temmuz'a göre 3.2 puan, Ağustos 2018'e göre 14.1 puan azaldı. Ağustos'ta TEPE anketi katılımcılarının yüzde 14´ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 62.7 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 23.3 oldu.

Buna göre, perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Ağustos'ta, geçen yılın aynı dönemine göre "elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar" sektöründe artış "motorlu taşıtlar", "diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, zücaciye, kırtasiye, vb.)", "yiyecek, içecek ve tütün ürünleri", "birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar", "mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri" ve "tekstil, hazır giyim ve ayakkabı" sektörlerinde azalış görüldü.

"Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar", "motorlu taşıtlar", "diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, zücaciye, kırtasiye, vb.)", "yiyecek, içecek ve tütün ürünleri" ve "birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar" sektörleri ortalamanın üzerinde değer alırken "mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri" ve "tekstil, hazır giyim ve ayakkabı" sektörleri ortalamanın altında değer aldı.

TEKSTİL VE AYAKKABI ÇAKILDI

"Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı" sektörü perakende güveninde en fazla azalış gösteren sektör oldu.

TEPE anketine soru bazında bakıldığında Ağustos'ta, "gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi" göstergesi hem Ağustos 2018'e göre hem de Temmuz´a göre artarken "önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış, istihdam ve satış fiyatı beklentileri" ve "işlerin geçen yıla göre durumu" göstergeleri azaldı.

"Geçen üç ayda işlerin durumu" göstergesi Ağustos 2018'e göre azalış, Temmuz'a göre ise sınırlı bir artış gösterdi. AB-28 Perakende Güven Endeksi, Ağustos 2019´da -3.8 puan değerini aldı. AB-28´de perakende güveni bir önceki aya göre 2.3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 9.0 puan azaldı.

Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28 ve Euro Bölgesi´nden daha kötü performans sergiledi. AB-28 ülkeleri ve Türkiye´nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Slovenya, Ağustos ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşayan ülke oldu.

Slovenya´yı İtalya ve Makedonya takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla İngiltere, İrlanda ve Finlandiya oldu.

EN FAZLA ARTIŞ AVUSTURYA'DA

Bir önceki aya göre en fazla artış da Avusturya´da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde, Ağustos 2018´e göre değişim AB-28´de -9,0 puan, Euro Bölgesi´nde -1,7 puan oldu. Temmuz 2019´a göre değişim incelendiğinde ise Türkiye´nin, AB-28 ve Euro Bölgesi´nden daha kötü performans sergilediği görüldü.