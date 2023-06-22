Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Teoman: Menajerim bana harçlık verir, onu harcarım - Magazin haberleri

Teoman: Menajerim bana harçlık verir, onu harcarım

Ünlü rockçı Teoman, Bebek'te görüntülendi. Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman, gazetecilerin "İlk emekli maaşınızı alabildiniz mi?" sorusuna, "Bilmiyorum açıkçası. Menajerim bana harçlık verir ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok" yanıtını verdi

Giriş: 22.06.2023 - 23:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Teoman, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Yalnız başına gittiği mekanda güzel havanın tadını çıkaran Teoman, sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

  • Yoğun bir konser maratonundan çıktığını ve bir süre tatil yapacağını ifade eden Teoman, "Şu an tatildeyim. Geziyorum, spora gidiyorum, İstanbul'un tadını çıkartıyorum" diye konuştu.  

  • Emekli olmasıyla alakalı kendisine yöneltilen soruya da içtenlikle cevap veren Teoman, "İnsanlar beni gençliğimden 'Serseri Teoman' olarak bildikleri için onlara komik geliyor" ifadelerini kullandı.

  • "İlk emekli maaşınızı ve bayram ikramiyenizi alabildiniz mi?" sorusuna da cevap veren Teoman, "Bilmiyorum açıkçası. Menajerim bana harçlık verir, ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok, ben hala çocuk gibi yaşıyorum. Aydan aya harçlık alıp ona göre yaşarım ama emekli olmak beni ayrı bir mutlu etti" dedi.

  • "ARKAMDAN 'EYT'Lİ TEOMAN' DİYE BAĞIRANLAR VAR"

    Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman'a, "Maaşınız yattı mı?" sorusu yöneltilmişti. Konuyla ilgili konuşan Teoman, "Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya... 'Teoman bile EYT'li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" açıklamasını yaparak, gülmüştü.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.