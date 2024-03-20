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Rock müziğinin sevilen ismi Teoman yaptığı açıklamalarla magazin ve sosyal medyanın gündemi olmaya devam ediyor. Peki, Teoman kimdir, kaç yaşında? Teoman'ın hayatı ve biyografisi hakkında her şey yazımızda.

Teoman Kimdir?

Asıl adı Fazlı Teoman Yakupoğlu'dur. Müzik kariyerine 1986 yılında Mirage adlı grupta vokal yaparak başladı. Daha sonra Mavi Sakal, Indians, Black Rose ve Işığın Yansıması gibi gruplarda yer aldı. 1997 yılında ilk solo albümü olan "Teoman"ı çıkardı ve bu albümle büyük bir başarı kazandı. Teoman, kendine özgü müzik tarzı ve şarkı sözleri ile Türk rock müziğinde önemli bir yere sahiptir. Albümleri ve konserleriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur.

REKLAM Teoman Kaç Yaşında? Teoman, 20 Kasım 1967'de doğmuştur. 57 yaşındadır. Teoman Nereli? Teoman İstanbul doğumludur. Teoman Özel Yaşamı Teoman, İstanbul’da Giresunlu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Henüz küçük yaştayken babasını kaybeden Teoman’ın müziğe olan ilgisi de küçük yaşlarda gitar çalmasıyla başladı. Ataköy Lisesi’nde eğitimini tamamlayan Teoman, üniversite eğitimini ise Matematik Bölümü üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nde başladı. Ardından ise Sosyoloji bölümüne geçiş sağladı. Teoman’ın müzik kariyeri de üniversite yıllarında başladı.

Eğitimi devam eden Teoman bu süre içerisinden hem ABD hem de İngiltere’de müzik eğitimleri aldı. Sosyoloji eğitimini de başarıyla tamamlayan Teoman profesyonel kariyerine ise müzikle devam etti REKLAM Aşk hayatında ise şansız ünlüler arasında yer alan Teoman’ın 2012 yılında Ayşe Kaya ile evlenmiştir. Çiftçin evliliği uzun sürmese de bu evliliklerinden bir kız çocukları olmuştur. Kariyeri Teoman'un müzik kariyeri oldukça başarılı ve renkli bir geçmişe sahiptir. Müzik tutkusu çocukluk yıllarında başlayan Teoman, gençlik yıllarında gitar çalmaya başlamış ve besteler yapmaya başlamıştır. Profesyonel müzik yaşamı ise üniversite yıllarında başlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında müzikle ilgili çeşitli etkinliklere katılmış ve sahne deneyimi kazanmıştır.

İlk albümü olan "Teoman"ı 1998 yılında yayımlayan sanatçı, bu albümle büyük bir çıkış yapmış ve müzikseverlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Şarkı sözlerindeki derinlik ve müzikal yeteneğiyle dinleyicilerin kalbini kazanan Teoman, Türk rock müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Kariyeri boyunca birçok başarılı albüm ve single çıkaran Teoman, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Şarkı sözlerindeki melankolik ve içten temalarıyla tanınan sanatçı, Türk müziğine önemli eserler kazandırmıştır. REKLAM Şarkıları

"Paramparça"

"Renkli Rüyalar Oteli"

"İstanbul'da Sonbahar"

"Papatya"

"Rüzgar Gülü"

"Kupa Kızı ve Sinek Valesi"

"Gecenin Sonuna Yolculuk"

"Cevapsız Çağrı"

"Gemiler"

"Senden Önce Senden Sonra"

"Serseri"

"Gönülçelen"

"İki Yabancı"

"Zamparanın Ölümü"

"Bana Özgürlük" Ödülleri Teoman, 1996'dan beri müzik kariyerinde birçok prestijli ödül almıştır. En önemli ödüllerinden bazıları şunlardır: Roxy Müzik Günleri: En İyi Söz Ödülü ("Yollar") Kral TV Video Müzik Ödülleri: En İyi Erkek Sanatçı Kral TV Video Müzik Ödülleri: En İyi Rock Şarkısı ("Rüzgar Gülü") Kral TV Video Müzik Ödülleri: En İyi Rock Albümü ("Gönülçelen") REKLAM Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Rock Müzik Sanatçısı Kral TV Video Müzik Ödülleri: En İyi Erkek Sanatçı Kral TV Video Müzik Ödülleri: En İyi Rock Şarkısı ("Duman")

Kral TV Video Müzik Ödülleri: En İyi Rock Albümü ("Teoman") Kral TV Video Müzik Ödülleri: En İyi Erkek Sanatçı Kral TV Video Müzik Ödülleri: En İyi Rock Şarkısı ("Rüzgar Gülü") Kral TV Video Müzik Ödülleri: En İyi Rock Albümü ("En Güzel Hikayem") Kral TV Video Müzik Ödülleri: En İyi Rock Albümü ("Renkli Rüyalar Oteli") Siyaset Dergisi Ödülleri: Yılın En İyi Müzik Sanatçısı İstanbul FM Altın Ödülleri: En İyi Rock Müzik Sanatçısı Türkiye Müzik Ödülleri: En İyi Rock Müzik Sanatçısı Teoman son olarak GQ Gecesinde Zamansızlık Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül gecesinde de sempatik tavırları ile dikkat çeken Teoman, ödül konuşmasında da aldığı ödülü, “Almaktan en çok korktuğum ödül” olarak tanımladı. Sahnede ödül fotoğrafı çekiminde de esprilerine devam eden Teoman, gecenin en dikkat çeken ismi olmayı başardı.