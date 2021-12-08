Teoman Duralı kimdir?

Fanatik Galatasaraylı oluşuyla tanınan Teoman Duralı'nın babası Türk, Annesi Almandır. Teoman Duralı'nın eşi Fransız asıllıdır ve 2 çocuğu vardır.
TEOMAN DURALI KİMDİR?
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 1947'de Zonguldak’ın Kozluk ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Zonguldak'ta, orta öğrenimini ise TED Ankara Koleji'nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 1973'te mezun olan Duralı, 1975'te mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı. Teoman Duralı hoca, 1978'de NATO bursuyla Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı ve biyoloji felsefesi üzerine yazdığı çeşitli tezlerle 1988'de profesör oldu.
Kuala Lumpur Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi sıfatıyla dersler veren Duralı, 1996'da İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nun mali desteğiyle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'a araştırma gezisinde bulundu. Duralı, Kazakistan'da hizmet veren Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde de bir süre görev yaptı.
Duralı, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu.
Felsefe bölümünü kurduğu Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 2009-2015 arasında dekanlık yapan Teoman Duralı, Kutadgu Bilig dergisinin genel yönetmenliğini üstlendi.
Teoman Duralı hoca, son olarak TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşan "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.
Ayrıca Türkçe, İngilizce ve çeviri makaleleri, Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish Daily News, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, Dergah, Diplomatik, Yeni Şafak, Zaman, İlahiyat Fakültesi Dergisi, NQP Türkiye, Gerçek Hayat, İstanbul'daki Anadolu, Eğitimbilim, Altınoluk, Umran, Kutadgubilig dergi, gazete ve yıllıklarında yayımladı.
Prof. Dr. Teoman Duralı hoca, 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülüne de değer görüldü.
TEOMAN DURALI KAÇ DİL BİLİYORDU?
Prof. Dr. Teoman Duralı İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça, Malayca dillerini biliyordu.
TEOMAN DURALI KİTAPLARI
Omurgasızlaştırılmış Türklük (2012)
Sorun Çağının Anatomisi - Çağımızın Felsefece Teşrihi (2009)
Çağdaş Küresel Medeniyet (2006)
Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995)
A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint (1996)
Çağdaş Küresel Medeniyet
Sorun Nedir? (2006)
Canlılar Sorununa Giriş
Biyoloji Felsefesi
Felsefe-Bilim Nedir? (2006)
Aklın Anatomisi Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi (2010)
Felsefe-Bilimin Doğuşu (2011)
Kutadgubilig Türkçenin Felsefe Sözlüğü (2013)
Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982)
Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992)
Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996)
Gılgamış Destanı (Giriş İle Tercüme)
Felsefe-Bilime Giriş (1998)
Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000)
Çağdaş Küresel Medeniyet (2006)
Teoman Duralı'yla Üç Konuşma / Bilim - Felsefe - Evrim Teorisi
Sorun Çağının Anatomisi
Deniz ve Kaşiflik (şiir)
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