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        Haberler Futbol Temsilcilerimizden Avrupa'da 4'te 4: İşte UEFA ülke puanı sıralaması! - Futbol Haberleri

        Temsilcilerimizden Avrupa'da 4'te 4: İşte UEFA ülke puanı sıralaması!

        Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş , Galatasaray ve Adana Demirspor 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı. Bu turda 4 ekibimiz de rakiplerini saf dışı bırakarak adını 3. tura yazdırdı. Özellikle rövanş maçlarında alınan 4 galibiyet ile temsilcilerimiz ülke puanını oldukça katkı sağladı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 23:58
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        • 1

          Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı.

        • 2

          UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. Sarı-kırmızılılar bir sonraki turda Olimpia Ljubjana ile eşleşti.

        • 3

          UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise bir sonraki turda Differdange - Maribor maçı galibi ile eşleşecek.

        • 4

          UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla turnuva dışına itti. Beşiktaş'ın 3. turdaki rakibi Neftçi Bakü oldu.

        • 5

          UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında CFR Cluj'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi. Mavi Şimşeklerin bir sonraki turdaki rakibi Osijek oldu.

        • 6

          İSVİÇRE MÜJDESİ

          İsviçre ekibi Basel Konferans Ligi elemesinde Tobol'a elendi. Bununla birlikte direkt rakibimiz İsviçre'den Avrupa'da 4 takım kaldı.

        • 7

          Türkiye'nin temsilcileri ise sezona başladığı gibi 4 takımla yola devam ediyor. Aynı zamanda 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı.

        • 8

          TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

          Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

        • 9

          İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

          1- İngiltere: 88.928

          2- İspanya: 75.927

          3- İtalya: 71.569

          4- Almanya: 69.552

          5- Hollanda: 52.300

          6- Fransa: 51.914

          7- Portekiz: 46.899

          8- Belçika: 35.200

          9- İskoçya: 30.650

          10- Avusturya: 29.000

          11- İsviçre: 28.475

          12- TÜRKİYE: 28.350

          13- Sırbistan: 27.175

          14: Ukrayna: 25.000

          15: Norveç: 24.750

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