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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Temsa'ya Türk Loydu sertifikası - İş-Yaşam Haberleri

        Temsa'ya Türk Loydu sertifikası

        Temsa, uluslararası standartlara göre hizmet veren, IACS üyesi bağımsız klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu Türk Loydu tarafından verilen lityum-iyon temelli Marine Batarya Sertifikası'nı alan ilk Türk şirketi oldu. Bu sertifika ile Temsa'nın, Adana'da geliştirdiği bataryalarının denizcilik alanında da güvenle kullanılabileceğini tescillediği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 14:55 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:55
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        Temsa'ya Türk Loydu sertifikası
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        Sabancı Holding-PPF Group ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Temsa, mobilite çözümlerini farklı sektörlere sunma anlayışını genişletmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda Temsa, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen geniş çaplı test ve kontroller sonucunda, Türk Loydu tarafından verilen ilk lityum-iyon temelli Marine Batarya Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

        Böylece Türkiye’de bir ilke imza atan Temsa, uluslararası firmalar ve tersaneler tarafından bilinirliğini genişletme ve ürünlerini sektöre güvenli şekilde sunma imkânı elde etti.

        Denizcilik alanında batarya kullanımı için gerekli olan sertifika, Türk Loydu merkez ofisinde 8 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle Temsa yetkililerine teslim edildi.

        Temsa CEO'su Evren Güzel, "Vizyonumuzu sadece karayoluyla sınırlandırmıyoruz. Bugün şehirde, denizde, tarlada, kısacası mobilitenin her alanında elektrifikasyonun dönüştürücü gücünü taşıyoruz. Türk Loydu’ndan aldığımız bu prestijli sertifika da teknolojik yetkinliğimizin ve kalite standartlarımızın güçlü bir göstergesi. Böylece Adana’daki Ar-Ge ve üretim gücümüzle geliştirdiğimiz bataryaların, zorlu denizcilik koşullarında da güvenle kullanılabileceğini kanıtlamış olduk" dedi.

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