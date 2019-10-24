Bir süre önce otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları'nı elden çıkaran Sabancı Holding'in, şimdi ise Mitsubishi'nin Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa Motorlu Araçları satmak istediği iddia edildi.

Bloomberg'ün haberine göre, 2015'ten beri Japon üretici Suzuki'nin Türkiye distribütörlüğünü yürüten Doğan Holding, bir diğer Japon otomobil markası Mitsubishi'nin distribütörlüğünü almak için Sabancı Holding ile masaya oturdu.

1984 YILINDAN BERİ DİSTRİBÜTÖRÜ

Temsa Motorlu Araçlar'ın 1984 yılından bu yana satış, pazarlama, servis ve yedek parça faaliyetlerini yürüttüğü Mitsubishi'nin, Türkiye'de 30 yetkili satıcısı ve 58 yetkili servisi bulunuyor.

Sabancı Holding, geçtiğimiz Mayıs ayında Temsa Ulaşım Araçları'nı 182 milyon 693 bin TL'ye İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satmıştı.

Yapılan teklifin içeriği hakkında bir açıklama yapılmazken, Temsa Motorlu Araçları'nın Doğan Holding'e satılması halinde iki rakip Japon otomotiv üreticisi Türkiye'de aynı çatı altında temsil edilmiş olacak.