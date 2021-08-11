Kovid – 19 dolayısıyla geçen yıl mart ayında başlayan kısa çalışma uygulaması ile nisan ayında getirilen işten çıkarma yasağı ve buna paralel devreye alınan nakdi ücret desteği ile normalleşme desteği 30 Haziran’da sona erdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), haziran ayına ait İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) verilerini revize etti. Böylece, pandeminin fona maliyeti tam olarak ortaya çıktı. Bir buçuk yıllık aradan sonra fonun toplam varlıkları az da olsa artarak, toparlanmaya başladı.

Geçen ay 870 bin 964 kişi olarak açıklanan haziran ayında kısa çalışma ödeneği alanların sayısı 991 bin 466 olarak revize edildi. Fondan haziran ayında verilen kısa çalışma ödeneği tutarı ise 1 milyar 315 milyondan 1 milyar 482 milyon liraya revize edildi. Temmuz ayında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 3 bin 786 kişiye temmuz ayında 4 milyon 895 bin lira ödenek verildi. Böylece, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği alan toplam işçi sayısı 3 milyon 850 bin kişi olurken, bunlara verilen toplam ödenek tutarı da 36 milyar 714 milyon lira oldu. Bu rakam, doğrudan işçilere yapılan ödemelerden oluşuyor. Fondan ayrıca kısa çalışmadaki işçilerin genel sağlık sigortası (GSS) primleri ödeniyor. İŞKUR’un bu amaçla yaptığı harcamalar dahil edildiğinde İSF’den kısa çalışma ödeneği için yapılan toplam harcama tutarı 43 milyar 60 milyon liraya ulaştı.

Fondan, kısa çalışma ödeneğinin ilk kez verildiği Eylül 2005 tarihinden pandemiye kadar olan dönemde 351 bin kişiye 450 milyon lira ödeme yapılmıştı.

3 milyon 850 bin kişi kısa çalışma ödeneği aldı 2020 2021 Kişi sayısı Ödeme miktarı (Bin TL) Kişi sayısı Ödeme miktarı (Bin TL) Ocak 24.847 23.210 1.401.567 2.191.200 Şubat 17.862 12.096 1.329.490 2.114.750 Mart 96.636 32.232 1.158.123 1.777.670 Nisan 3.243.126 5.100.339 1.086.830 1.594.803 Mayıs 3.282.817 5.560.422 1.314.311 2.036.195 Haziran 2.486.854 3.375.844 991.466 1.482.417 Temmuz 1.774.865 2.640.433 3.786 4.895 Ağustos 1.302.755 2.042.091 Eylül 1.051.710 1.616.172 Ekim 967.563 1.491.834 Kasım 1.015.981 1.534.725 Aralık 1.386.424 2.135.956 GSS primleri, damga vergisi, işlem giderleri hariç

3 MİLYON 80 BİN İŞÇİYE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Geçen yıl 17 Nisan’da getirilen işten çıkarma yasağına paralel işverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi verildi. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere nakdi ücret desteği sağlandı.

Haziran ayında 763 bin olarak açıklanan ücretsiz izne çıkartılan işçi sayısı da 771 bin 374 olarak revize edildi. Haziran ayında ücretsiz izne çıkartılan 44 bin işçinin nakdi ücret desteği ödemeleri de temmuz ayına sarktı. Böylece pandemi döneminde ücretsiz izne çıkartılan toplam işçi sayısı 3 milyon 53 binden 3 milyon 81 bine revize edildi. Bu işçiler için yapılan toplam nakdi ücret desteği tutarı da 13 milyar 949 milyon lira oldu.

3 milyon 81 bin kişiye ücret izin desteği Kişi sayısı Ödeme miktarı (Bin TL) 2020 Nisan 880.088 441.907 Mayıs 1.204.110 1.267.828 Haziran 1.235.859 1.130.612 Temmuz 812.643 784.494 Ağustos 736.815 788.910 Eylül 669.167 708.565 Ekim 604.254 629.937 Kasım 698.753 726.094 Aralık 701.411 747.316 2021 Ocak 859.894 1.057.550 Şubat 752.431 999.308 Mart 761.552 993.276 Nisan 862.895 1.136.085 Mayıs 996.727 1.352.952 Haziran 771.374 1.109.718 Temmuz 44.020 74.846

İŞSİZLİK FONU’NDAN PANDEMİDE 61.5 MİLYAR TL HARCANDI

Pandemi dolayısıyla işsizlik fonundan 43.1 milyar lirası kısa çalışma ödeneği, 13 milyar 949 milyon lirası nakdi ücret desteği ve mayıs sonu itibarıyla 4.5 milyar lirası normalleşme desteği olmak üzere 61.5 milyar lira ödeme yapıldı. Bir buçuk yıllık dönemde ayrıca 6 milyar lira işsizlik ödeneği verildi.

TEMMUZDA 232.5 BİN KİŞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURDU

Geçen yıl nisan ayından 30 Haziran 2021 tarihine kadar olan dönemde işten çıkarma yasağı uygulandığı için işsizlik ödeneği alanların sayısı bu süreçte her ay azaldı. İlk kez temmuz ayında işsizlik ödeneği alanların sayısında artış oldu.

Temmuz ayında 232 bin 493 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. Bunlardan 83 bin 352 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı. Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte temmuz ayında 248 bin 168 kişi işsizlik ödeneği aldı. Geçen yıl ocak ayında 610 bin olan işsizlik ödeneği alanların sayısı haziran ayında 187 bin kişiye kadar gerilemişti.

İŞSİZLİK FONU’NDA KAN KAYBI DURDU

Pandemi döneminde İşsizlik Fonu’nun harcamaları artarken gelirleri de azaldı. 2019 yılı sonunda 131.5 milyar lira olan fonun toplam varlıkları 2020 sonunda 103.2 milyar liraya, 9 Temmuz 2021 tarihinde de 85.3 milyar liraya geriledi. Pandemi ödemelerinin bir kısmının temmuz ayına sarkmasına rağmen fonun 9 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla toplam varlıkları 86.1 milyar lira oldu. Uzun süredir ilk defa az miktarda da olsa varlıklarda artış kaydedildi.

Fonun varlıkları iki yılda 45.4 milyar TL azaldı (Milyon TL) 2019 2020 2021 7 ay Toplam gelirler 40.365 38.270 25.167 Prim gelirleri 16.547 16.225 13.146 Devlet katkısı 5.516 5.408 4.382 Faiz gelirleri 16.832 15.749 7.012 Diğer gelirler 1.470 887 628 Toplam giderler 36.467 66.599 41.405 İşsizlik ödeneği 10.006 8.385 2.373 Kısa çalışma ödeneği 192 27.396 15.664 Ücretsiz izin desteği 0 6.536 7.211 Yarım çalışma ödeneği 31 27 14.310 Ücret garanti fonu ödemesi 157 48 18 Aktif işgücü programları 6.579 2.955 3.006 İşbaşı eğitim programları 3.039 2.690 2.204 Teşvik ve destek ödemeleri 16.058 18.089 10.599 Diğer giderler 404 472 315 Toplam fon varlığı (*) 131.542 103.213 86.975 (*) 9 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla fonun toplam varlıkları 86 milyar 108 milyon TL olmuştur.