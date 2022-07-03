Temmuz zammı ile yeni polis maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Zam sonrası 2022 en düşük polis maaşı ne kadar olacak? Polis maaşları son durum!

TÜİK enflasyon verileri memur maaşları başta olmak üzere birçok konuya kesinlik kazandıracak. 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak polis maaşlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki, "Ek zam ile polis maaşları ne kadar olacak?" ve "En düşük polis maaşı ne kadar?" İşte 2022 polis maaşı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Polis maaşları Temmuz zammı ardından belli olacak. 4 Temmuz Pazartesi günü enflasyon rakamları açıklandığında yapılan zam sonrası güncel polis maaşlarına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.