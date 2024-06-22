"Ev sahiplerinin yasal olarak böyle bir hakkı yok. Yasal olarak kiracı Tüketici Fiyat Endeksi kadar zam yapıp gönderdiğinde ev sahibi farklı bir yasal uygulamada bulunamaz, evi tahliye etmesini isteyemez. Evi tahliye ettirebilmesi için haklı hukuki sebebe ihtiyaç var.

Kiracılar eğer 5 yılını doldurmadılarsa ve bu uygulama devam etmiyor ise TÜFE'nin son 12 aylık tutarını, kira yenileme döneminde kiralarının üzerine ekleyip gönderdiklerinde yasal olarak sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklar."