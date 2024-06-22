Temmuz ayı son mu: Yüzde 25 kira zam sınırı ne zaman bitiyor?
Temmuz ayına geri sayım başladı. 2022 yılında başlatılan konutta yüzde 25 kira zammı uygulaması önümüzdeki ay bitiyor. Sonrasında neler yaşanacağı ise kiracıların gündemindeki yerini almış durumda. Peki, yüzde 25 kira zammı bu ay bitiyor mu, sonrasında ne olacak? İşte detaylar!
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Temmuz ayına sayılı günler kala kira zammı yeniden gündemdeki yerini aldı. 2022 yılında başlatılan konutta yüzde 25 kira zammı uygulaması önümüzdeki ay bitiyor. Sürecin ilerleyen günlerinde neler yaşanacağı ise merak konusu. Konu hakkında tüm merak edilenleri, Habertürk TV'ye katılan İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan yanıtladı. İşte, detaylar...
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KONUT KİRASINDA YÜZDE 25 ZAM SINIRI TEMMUZ'DA KALKIYOR MU?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Temmuz 2024 itibarıyla bitecek konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek şunları söyledi;
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"Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önemsiyoruz."
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YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKARSA KİRA ZAMMI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?
Habertürk TV'de yayınlanan Gün Ortası programına katılan İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, Temmuz ayında kalkması beklenen kirada yüzde 25 zam sınırı hakkında konuştu. Akdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle;
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"Bu haberlerin duyulmasıyla birlikte, sanki bu sınırlama kalkınca 2 Temmuz itibarıyla isteyen ev sahibi serbest piyasaya uygun bir şekilde istediği kadar zam yapabilir gibi bir algı oluşmaya başladı. Ama bu doğru değil. 1 Temmuz itibarıyla bu uygulama kalkarsa, bu düzenleme yapılmadan önce de olduğu gibi sadece Tüketici Fiyat Endeksi yani TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması kadar ancak zam yapılabilecek. Peki, bu zammı ne zaman yapacaklar? Kira dönemi dolunca; bir takvim yılı döndüğü zaman ancak o zaman zam yapabilecekler."
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EV SAHİPLERİ KENDİ İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ZAM ORANINI BELİRLEYEBİLİR Mİ?
Bu noktada akıllara başka bir soru daha geliyor; Ev sahipleri, TÜFE'yi az bulursa kendi isteği doğrultusunda zam yapabilir mi? Bu soruya Akdoğan şöyle yanıt veriyor;
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"Ev sahiplerinin yasal olarak böyle bir hakkı yok. Yasal olarak kiracı Tüketici Fiyat Endeksi kadar zam yapıp gönderdiğinde ev sahibi farklı bir yasal uygulamada bulunamaz, evi tahliye etmesini isteyemez. Evi tahliye ettirebilmesi için haklı hukuki sebebe ihtiyaç var.
Kiracılar eğer 5 yılını doldurmadılarsa ve bu uygulama devam etmiyor ise TÜFE'nin son 12 aylık tutarını, kira yenileme döneminde kiralarının üzerine ekleyip gönderdiklerinde yasal olarak sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklar."