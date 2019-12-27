Arzu Çebi yarışmadan neden diskalifiye edildi?

Temizlik benim İşim yarışmasına katılarak iddialarını dile getiren yarışmacı 25 aralık çarşamba günü diskalifiye edilmişti. Sebebi ise yayın günü rakibi Saniye ile sert atışma yaşamasaydı tartışmanın sebebi Arzu Çebi'nin mutfak tezgahına ayakkabısı ile basmasıydı. Saniye bu davranışından ötürü tepki gösterdi. Fakat Arzu Çebi iddiaları kabul etmeyerek kendini savundu. Talep üzerine Arzu Çebi'nin o görüntüleri yayınlandı. Bir gün sonra 26 aralık perşembe günü Arzu Çebi'nin çekimlere gelmediği göründü.