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Temiz enerji şirketleri daha yüksek kâr elde etti

Temiz enerji ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler, fosil yakıt muadillerine göre daha fazla kâr elde ediyor. Clean200 listesine göre, temiz enerji şirketleri aynı dönemde fosil yakıt şirketlerine göre yüzde 30 daha fazla kâr sağladı

Giriş: 23.02.2023 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
Temiz enerji şirketleri daha yüksek kâr elde etti
AA

Dünyadaki temiz enerji ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin fosil yakıt muadillerine göre yüzde 30 daha fazla kâr ettiği tespit edildi.

Sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren "As You Sow" adlı sosyal toplum kuruluşu ve "Corporate Knights" adlı derginin oluşturduğu ve temiz enerji dönüşümüne öncülük eden 200 halka açık şirketin yer aldığı Clean200 listesine göre, söz konusu şirketler 1 Temmuz 2016'dan 31 Ocak 2023'te kadar toplam yüzde 91,2 şirket değer artışı sağlayarak MSCI ACWI geniş piyasa endeksini ve fosil yakıt endeksini geride bıraktı.

Bu dönemde fosil yakıt şirketlerinden oluşan MSCI ACWI/Enerji Endeksi yüzde 61,3 getiri elde etti. Böylece, temiz enerji şirketleri aynı dönemde fosil yakıt şirketlerine göre yüzde 30 daha fazla kâr sağladı.

Clean200 arasında en iyi performans gösteren ilk 10 şirket, ağırlıklı olarak Çin, ABD, Güney Kore ve İsveç'ten geldi.

Temiz enerji kullanımı ve teknolojilerine öncelik veren bu şirketler arasında ilk sırada Apple Inc bulunurken bunu web haritalama platformu Alphabet Inc, Deutsche Telekom Ag, Verizon Communications Inc, Tesla Inc, Çin Ziraat Bankası, enerji tasarruflu mikroçipler üreten TSMC, Iberdrola SA, HP Inc ve elektrikli batarya sistemleri şirketi Contemporary Amperex Technology takip etti.

Yüzde 42'sini ABD'li, yüzde 21'ini Çinli, yüzde 16'sını Japon, yüzde 12'sini Kanadalı ve yüzde 11'ini Fransız şirketlerin oluşturduğu Clean200'de, 35 ülkeden şirketler yer alıyor.

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