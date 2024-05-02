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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Temassız ödeme limiti 2024: Temassız ödeme limiti artırıldı! Temassız ödeme limiti ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Temassız ödeme limiti artırıldı! Yeni limit ne kadar oldu, kaç liraya çıkarıldı?

        Alışverişlerin bel kemiğini oluşturan kartlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir karar aldı ve temassız kartlara konulan işlem limiti artırıldı. Peki, temassız ödeme limiti ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 07:54 Güncelleme: 02.05.2024 - 07:55
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        • 1

          Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkânı sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti artırıldı. İşte, 2024 temassız ödeme limiti...

        • 2

          TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ ARTIRILDI!

          Banka veya kredi kartlarında temassız şekilde yapılan işlem limiti 1 Temuz 2024 tarihinde sonra 1500 liraya çıkacak.

        • 3

          2 YIL SONRA LİMİT ARTIRILDI

          1 Temmuz 2022'de BDDK, temassız limitini 750 lira olarak belirlemişti. 2 yıl aradan sonra limit artırımına gidildi.

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