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TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Giriş: 06.12.2022 - 06:19 | Güncelleme: ABONE OL
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Başakşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden yolcunun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI, KABİNE SIKIŞAN YOLCU ÖLDÜ

Kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralanırken, yanındaki yolcu ise kabinde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sıkışan yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden yolcuyu bulunduğu yerden çıkardı. Ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, büyü acı yaşayan yakınları sinir krizi geçirdi.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonucu devrilen hafriyat kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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