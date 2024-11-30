TEM'de kimyasal yüklü tanker ile cip çarpıştı! İstanbul istikametinde ulaşım aksadı
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM yolu geçişinde kimyasal yüklü tanker ile cipin çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı. Kazada yaralanan olmazken, İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu
Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Hatipköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan C.K. idaresindeki kimyasal madde yüklü tanker, aynı istikamette seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen ciple çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 2 araçta da hasar meydana gelirken araçlar yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu ve ulaşım ekipler tarafından kontrollü olarak sağlandı.