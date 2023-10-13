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        Haberler Dünyadan Teletabiler'deki 'güneş bebek' Jess Smith hamile - Magazin haberleri

        'Teletabiler'deki 'Güneş Bebek' hamile

        Bir döneme damga vuran televizyon programı 'Teletabiler'deki (Teletubbies) 'Güneş Bebek'i oynayan Jess Smith hamile olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:09
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          Çocuklar için yapılan ve bir dönem Türkiye'de de yayınlanan yayınlanan televizyon dizisi 'Teletabiler'deki (Teletubbies) 'Güneş Bebek' Jess Smith Instagram hesabından anne olacağını duyurdu.

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          Uzun süredir Rick Latham ile birlikte olan Smith, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı.

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          Şu an 28 yaşında olan Jess Smith daha önce yaptığı açıklamada "Halen bebek gibi bir yüzüm var. Herkes o zamanki ifademle şimdiki arasında benzerlik olduğunu ve gülümsememin hiç değişmediğini söylüyor" demişti.

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