Telegram Hesap Silme: Telegram Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Telegram hesap silme işlemlerini adım adım anlatacağız. Telegram, son zamanlarda en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi. Bundan dolayı da kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor. Şimdi siz nasıl vazgeçebileceksiniz bundan bahsedeceğiz.

SPOTİFY HESABI SİLME VE KALICI KAPATMA NASIL YAPILIR?

Telegram hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır? Sorusunun cevabı için okumaya başlayın.

Telegram Hesap Silme Adımları

Şimdi sizlere hesap silme aşamalarından bahsedeceğiz. Aşağıdaki sıralamaya dikkat edin:

- Telefonunuzdan Telegram hesabınıza giriş yapın. Uygulamayı açın.

- Ardından Ayarlar seçeneğini seçin.

- Gizlilik ve Güvenlik bölümüne gelin.

- Sonrasında da ‘Bu kadar uzaktaysam hesabımı sil’ yazısını göreceksiniz. Bunu işaretleyin.

- Buradan da istediğiniz zamanı seçin.

- Sonrasında da uygulamayı telefonunuzdan tamamen silin.

- Belirlediğiniz süre içerisinde eğer hesabınızı tekrar aktif hale getirmezseniz, bütün verileriniz silinecek.

Bu işlemler telefondan yapılan işlemlerdir. İsterseniz bilgisayardan da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Telegram hesap silme linki için de size e posta gönderilecek.

Bilgisayardan Telegram hesabı tamamen nasıl silinir bunu da anlatalım…

- İnternetten Telegram hesap silme linkine ihtiyacınız olacak.

- Numaranızı yazmanız gerekecek. Sonrasında size hesap silme kodu gelecek.

- Telegram hesap silme kodu gelmiyor diye endişelenmeyin. Bir kere daha deneyin.

- Kod geldiğinde giriş yapın. Ardından hesap kapatma sayfasına yönlendirileceksiniz.

- Hesap silme nedeninizi yazın. Sonrasında da hesabınızı silmeyi onaylayın.

Telegram hesabı sildikten sonra tekrar açılır mı sorusunun cevabını vermiştik. Peki Telegram silinince ne olur? İşte cevabı hemen aşağıda…

Telegram’ı Silince Ne Olur?

En çok merak edilen konulardan birisi de Telegram hesabınızı sildiğinizde neler olacağıdır.

Telegram hesabınızı sildiğiniz zaman kullanıcı hesabınıza ait veriler silinecek. Ardından süreyi geçirdiğiniz zaman da verilerin hiçbiri geri gelmeyecek.

Bunlara ek olarak Telegram’ın en çok beğenilen özelliklerinden birisi de gizliliğidir. Bu yüzden de verilere ulaşmak mümkün değil.

Silinen hesapları geri getirmek için belirlenen süre sizin ayarladığınız süredir. Yani, kapatma işlemi gerçekleştirirken karşınıza bir sayfa geliyor. Buradan uzaklık sürenizi, yani ne kadar sürede geri döneceğinizi belirtiyorsunuz. Bu süreyi geçtiğiniz halde geri dönmediyseniz, giriş yapmadıysanız o zaman bilgileriniz silinecek.