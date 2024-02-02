Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Telefonunu götürene menemen yapacak

        Haluk Levent, telefonunu götürene menemen yapacak

        Haluk Levent, New York'taki konseri için ABD'ye uçmadan önce telefonunu otomobilde unuttu. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı duyuruyla, New York'a uçacaklar arasından telefonunu kendisine götürecek kişiye menemen yapacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Haluk Levent'ten sıra dışı yardım isteği...

        Ünlü şarkıcı, New York'taki konseri için ABD'ye uçmadan önce telefonunu otomobilde unuttu. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı duyuruyla New York'a uçacaklar arasından telefonunu kendisine götürecek kişiyi önce konserinde ağırlayacak sonra da ona menemen yapacağını açıkladı.

        Haluk Levent, telefonuyla ilgili yardım çağrısını şöyle duyurdu; "Arkadaşlar, 2 saat önce başıma bir olay geldi sizinle paylaşmak istedim. Bu akşam New York konserim var. Ve ben havalimanında check-in işlemimi yaptıktan sonra yanımda telefonumun olmadığını fark ettim. Arabamda kalmış. Ve şoförüm de fark etmemiş olacak ki o da evine gitmiş. Konseri iptal etmemek için telefonsuz uçmak zorunda kaldım. Bu tiviti yan koltuğumda oturan sevgili Bülent Çeçen sayesinde yazıyorum.

        Kısaca bugün hiç kimse bana ulaşamayabilir. Bugün THY 15.10 uçağıyla New York’a uçacak bir yolcu varsa ve bu tiviti okuyorsa buraya yazsın ona ulaşayım telefonumu getirsin isterim. Hatta bu akşam konserimin misafiri olsun. Hatta ona menemen yapayım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haluk Levent
        #Haluk Levent yardım
        #new york

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Habertürk Anasayfa