Telefonunu götürene menemen yapacak

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Haluk Levent'ten sıra dışı yardım isteği...

Ünlü şarkıcı, New York'taki konseri için ABD'ye uçmadan önce telefonunu otomobilde unuttu. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı duyuruyla New York'a uçacaklar arasından telefonunu kendisine götürecek kişiyi önce konserinde ağırlayacak sonra da ona menemen yapacağını açıkladı.

Haluk Levent, telefonuyla ilgili yardım çağrısını şöyle duyurdu; "Arkadaşlar, 2 saat önce başıma bir olay geldi sizinle paylaşmak istedim. Bu akşam New York konserim var. Ve ben havalimanında check-in işlemimi yaptıktan sonra yanımda telefonumun olmadığını fark ettim. Arabamda kalmış. Ve şoförüm de fark etmemiş olacak ki o da evine gitmiş. Konseri iptal etmemek için telefonsuz uçmak zorunda kaldım. Bu tiviti yan koltuğumda oturan sevgili Bülent Çeçen sayesinde yazıyorum.

Kısaca bugün hiç kimse bana ulaşamayabilir. Bugün THY 15.10 uçağıyla New York’a uçacak bir yolcu varsa ve bu tiviti okuyorsa buraya yazsın ona ulaşayım telefonumu getirsin isterim. Hatta bu akşam konserimin misafiri olsun. Hatta ona menemen yapayım."