Telafi eğitim yapmayan ya da yapmayacak olan özel okullar eğitim ücretlerini velilere iade edecek - Haberler

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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'ne telafi eğitim yapılmaması durumunda eğitim ücretlerinin velilere iade edilmesi gerektiğini belirten bir yazı gönderdi. Yazıda, yüz yüze eğitim süreci yeniden başladığında özel okulların ve özel kursların telafi eğitimi yapacağı, yapmayacak olanların ise eğitim ücretlerini velilere iade etmesi gerektiği bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, yazının velilerin sorusu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletilmesi için gönderildiğini, konuyla ilgili tüm illeri kapsayacak resmi bir açıklama yapılacağını belirtti.

Devlet okullarındaki telafi programıyla ilgili ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meclis'te kabul edilen Telafi Eğitimi Düzenlemesi ile ilgili olarak kısmi ve hızlandırılmış bir telafi programının oluşturulduğunu, yaz tatilinin ortadan kalkmasının söz konusu olmayacağını ifade etmişti.