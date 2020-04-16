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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Telafi düzenlemesi tedbir amaçlıdır. Yazın 2-3 ay ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde farklı bir durum ortaya çıkarsa okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz."

LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.