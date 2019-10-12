12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tel Abyad nerede? sorusu bugün Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik bu sabah saatlerinden itibaren obüs atışları artmasıyla merak edilmeye başlandı. İşte Tel Abyad haritası ve nüfusu...
TEL ABYAD NEREDE?
Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan ve idari olarak Rakka Valiliği'ne ait Suriye şehridir. Kürt, Arap, Ermeni ve Türkmen'lerden oluşan 200.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Osmanlı döneminde Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesiyle aynı idi.
TEL ABYAD HARİTASI
TEL ABYAD NÜFUSU
Birden fazla kaynağa göre Tel Abyad ve Tel Abyad İlçesi sakinlerinin çoğunluğu Arap, Kürt, Turkmen Türkmen ve Ermeni azınlığa sahiptir.
PYD, bölgeyi yönetme görevi bulunan ve şehrin etnik bileşiminin ve Arap çoğunluk nüfusunun adil bir temsilcisi olduğu Tel Abyad'da yaşlılardan oluşan bir konsey oluşturdu. Sırasıyla On Arap, üç Kürd, bir Ermeni ve bir Türkmen olan 15 kişiden oluşuyor.
Almanya merkezli internet portali Kurdwatch, Tel Abyad'ın çoğunlukla Araplar tarafından doldurulduğunu ve Tel Abyad'ın çevrelerinde nüfusun %15'inin Türkmen, %10'u Kürt ve geri kalanının da Arap olduğunu tahmin ediyor.
Diğer kaynaklar, Kürtlerin nüfusun %30'undan %55'ini oluşturduğunu iddia ediyor. Şanlıurfa Valisi, bölgenin %98'inin Araplar ve Türkmenlerden oluştuğunu tahmin etti.
Ayrıca şehir merkezinde ikamet eden birçok Türkmen ailesi bulunmaktadır.
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