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        Haberler İş-Yaşam Tekstilde işsizlik uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        Sendikacıdan “Fabrika göçü işsizliği patlatacak” uyarısı

        Tekstil ve giyim sektöründe bir süredir alarm zilleri çalıyor. Sektörde istihdam kaybı yaşanıyor. Tekstil işverenleri müşterilerinin siparişlerini başka ülkelere kaydırdıklarından yakınıyor. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe örgütlü Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay da küresel firmaların siparişlerini Türkiye'den başka ülkelere yönlendirmesinin ardından, bazı ünlü yerli markaların fabrikalarını yurt dışına taşıdığını belirterek, bunun sektörde işsizliği patlatacağı uyarısında bulundu

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 29.07.2023 - 10:53
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        Tekstilde işsizlik uyarısı
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        HAK – İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, basın bayramı dolayısıyla bir araya geldiği gazetecilere üye işçilerin ve sektörün sorunlarını anlattı. Deprem bölgesinde tekstil sektörünün 3’te 1’inin yer aldığını belirten Ay, bölgedeki işletmelerin büyük kısmının faaliyetine başladığını söyledi.

        Tekstil sektörünün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, ihracatta yüzde 24’lük kayıp olduğunu kaydeden Ay, sektörün 1.5 milyona yakın doğrudan istihdam yarattığını, dolaylı istihdamla bu sayının 4 milyona ulaştığını belirtti. Sektörün fason üretim yapmanın sonuçlarını yaşamaya başladığını ifade eden Rafi Ay, son bir yılda tekstil ve konfeksiyon sektöründeki çok sayıda ünlü markanın Mısır, Cezayir, Tunus ve Bangladeş gibi ülkelere göçtüğünü, istihdamda 134 bin kişilik azalma olduğunu söyledi. Sektörü ayakta tutacak yeni çözüm yolları ve politikalar geliştirilmesi çağrısında bulunan Ay, aksi halde 20 milyar dolar ihracat yapılan sektörde çok büyük kayıplar yaşanabileceğini belirtti.

        KÜRESEL MARKALAR DA GİDİYOR

        Rafi Ay, son dönemde hazır giyim ve tekstil sektöründe ciddi bir sorun yaşanmaya başladığını, imalatını yıllardır Türkiye’de yaptıran küresel markaların ilk kez başka ülkelere gitmeye başladığını, bu markaların gittikleri zaman geri gelmelerinin zor olacağını söyledi. Bunun ihracatı ve istihdamı olumsuz etkilediğini kaydeden Ay, istihdam azalırken, iç pazar daralırken, markalar Türkiye’den çıkarken, ihracat düşerken kimsenin kılının kıpırdamadığını belirtti. Ay, “Emekçiler olarak biz bunun mağduru olmak istemiyoruz. Sektör kurtarılamazsa 20 milyar dolar ihracatı, 1.5 milyon işçiyi kaybederiz. Çözüm için markalaşmaya ağırlık verilmesi, mevcut markaların satın alınması ve istihdama vergisel desteklerin sağlanması gerekir” diye konuştu.

        Rafi Ay, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinde son yapılan artışlarla çalışanların üzerindeki vergi yükünün olağanüstü arttığını, işçilerin hem gelir vergisi hem de dolaylı vergilerin altında ezildiğini söyledi. Ücretle çalışanların KDV ve ÖTV’yi gelir vergisinden düşme hakkı verilmesi gerektiğini savunan Ay, şu an 70 bin lira olan gelir vergisi birinci diliminin aslında 182 bin lira olması gerektiğini belirtti. Sektörde birçok işletmenin banka kredisiyle maaş ödediğini kaydeden Ay, son dönemde Merkez Bankasının kredileri kısma politikası nedeniyle maaş ödemelerinde sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

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        #öz iplik iş
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        #işsizlik
        #ihracat
        #fabrika göç
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