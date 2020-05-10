Cem Ali Çinkılıç ccinkilic@haberturk.com

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüsün, dünya genelinde en çok etkilediği sektörlerden biri hazır giyim ve tekstil oldu. Türkiye'de, yılda 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren sektörde, virüsün yayılmaya başladığı mart ayından itibaren global markalarla sipariş teslimi konusunda mağduriyetler yaşandı. Malları ürettirip koronavirüs nedeniyle mücbir sebep gerekçe göstererek ürünleri almayan yabancı tekstil ve moda şirketlerinin duyarsız davranışı sektörü zor duruma soktu. Mart ayında siparişlerin teslim edilememesi ve devamında ihracatın bıçak gibi kesilmesiyle nisan ayında gerçekleşen yüzde 62'lik düşüş sektörde ciddi sıkıntılara sebep oldu. Avrupa'nın yavaş yavaş normalleşme sürecine girmesiyle Türk tekstil sektöründe hareket başladı. Avrupalı moda devleri daha önce sipariş verip almadıkları ürünleri almaya başladı.

"SEKTÖRDE YÜZDE 30-40 ORANINDA HAREKET BAŞLADI"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, firmaların projeksiyon verdiğini söyledi. Gültepe "Bize motorları çalıştırın dediler. Sosyal mesafeyi koruyarak, gerekli önlemleri alarak sektör kısmi iş başı yaptı. Hiç çalışmayan sektörde şu an da yüzde 30-40 oranında hareket başladı. Bu hareket gittikçe artarak devam edecek. Markalar, önümüzdeki dönemde mayıs ve haziranda alacakları, yani elimizde olan stok mamüllerin projeksiyonunu (Planlamasını) verdiler. Hazır giyim ve konfesksiyonda nisanda ihracatı yüzde 62 düşüşle kapattık. Mayısta yüzde 50-55 civarını yakalayabiliriz. Haziranda ise yüzde 30 düşüşle tamamlayacağız diye düşünüyorum" dedi.

"BİZDEN YOĞUN ALIM YAPAN MARKALAR SİPARİŞLERİNİ ALMAYA BAŞLADI"



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Sektör meclis Başkanı Şeref Fayat da alım ofislerinin bir çoğunun olduğu sanal bir toplantı yaptıklarını, İtalya'da ve Almanya'da bir çok markanın ürünlerini almaya başladığını, hatta yeni yeni siparişler sormaya başladığını söyledi. Fayat ''Kontratı yapılmış, siparişi verilmiş, ham maddesi alınmış bütün ürünleri özellikle bizden çok yoğun alım yapan markalar H&M ve Zara gibi firmalar ürünleri almaya başladılar. Kontratlarını yerine getirmeye başladılar. Diğer markalarla ilgili de en yoğun pandeminin görüldüğü İtalya'da ve Almanya'da bir çok markanın ürünlerini almaya başladığını, hatta yeni yeni siparişler sormaya başladığını söyleyebilirim. İtalya ve Almanya diğer Avrupa ülkelerinden daha erken açılış tarihleri belirleyip, mallarını sormaya ve yavaş yavaş siparişleri almaya başladılar. Bunlar çok yavaş hareketler eskiye dönmekten bahsetmiyorum. İlk harekete geçenler Almanya ve İtalya oldu. Diğer gruplardan da kontratını yaptıkları ürünleri sezon sırasına göre çekmeye başladılar. " diye konuştu.

'BİR ÇEYREK KAYBETTİK'



Hazır giyim sektörünün nisan ihracatında yüzde 62 ekside olduğunu vurgulayan Fayat şöyle konuştu: " Mayıs ayından itibaren eksinin azalarak eksileceğini söylemek istiyorum. Eksi 50- 40 gibi belli bir noktaya gelip yılın sonunda eksi 20-25 arası bir miktarda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Her gelen ay bir önceki aydan iyi olacak. Yılın toplamında yüzde 20 gibi eksi yazacak sektör. Yılın toplamına baktığımızda aşağı yukarı bir çeyrek kaybettik."

"ASIL AÇILIŞ 1 HAZİRAN'DA OLUR"

Fayat, "Açılış için Cumhurbaşkanımız bir takvim açıkladı fakat, bunun genel perakendedeki yansıması özellikle AVM'lerde çok kolay olmayacak, onlar bir hazırlık sürecinde olacaklar. Asıl açılışın 1 Haziran'dan sonra özellikle AVM'lerde olabileceğini; ama cadde mağazası olan markaların 11 Mayıs'la bayrama kadar olan süreçte daha avantajlı olacağını söylüyorum. AVM'lerin devreye girmesi 1 Haziran'dan önce çok mümkün değil" ifadesini kullandı.

"SÜREÇTEN EN FAZLA ETKİLENEN SEKTÖR OLDUK"

Süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörün tekstil olduğunu belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de "Mağazaların kapanması, perakendenin durması siparişlerin ertelenmesine sebep oldu. Firmalar siparişleri daha sonra alacaklarını söylediler. Yavaş yavaş talepler oluşmaya başladı. Sektör perakendenin devreye girmesiyle başlar. Bizde 11 Mayıs'ta kısmen de olsa hareket başlayacak." dedi

"YAZ ÜRÜNÜ ÜRETİLMEZ BU SAATTEN SONRA"

Öksüz sözlerini şöyle tamamladı; "Yeni üretilecek ürünler kış sezonu olacak. Yaz ürünü üretilmez bu saatten sonra. Nisan dip yaptı. Mayıs nisandan kötü olmayacak ve sektör hazirandan sonra toparlanacak. Bu süreçte ithalata dikkat etmek lazım ilk 3 ayda artmıştı. Tekstil sektöründe biz bize yeteriz mantığıyla hareket etmemiz lazım. Uzak Doğu'da yoğun stoklar oluştu bizim kendi pazarımıza dikkat edip sahip çıkmamız lazım."