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        Haberler Gündem Güncel Tekstil fabrikası alevlere teslim! - Son dakika haberi

        Uşak’ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

        Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale edilirken, yoğun duman gökyüzünü kapladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:17
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        Tekstil fabrikası alevlere teslim!
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        Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yoğun dumanın yükseldiği yangının yan binalara sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

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        #son dakika
        #uşak
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