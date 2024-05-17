Tekstil fabrikası alevlere teslim!

Uşak’ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale edilirken, yoğun duman gökyüzünü kapladı
Giriş: 17.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:17
Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın yükseldiği yangının yan binalara sıçramaması için çalışma yürütülüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ