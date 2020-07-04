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Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’ın İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-20” projesi için başvurular başladı.

Evde yaşam, erişim/lojistik, uzaktan çalışma ve sosyal girişim konularında çalışmalar yapan ön kuluçka ve kuluçka aşamasına gelen girişimcilerin başvurabileceği projenin, girişim ekosisteminin yeniden yapılanmasını kapsadığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Rejenerasyon-20 projesiyle prototip üretme, prototip geliştirme veya ürünleşme aşamasındaki girişimlere dijital hızlandırma, ticarileşme aşamasındaki girişimlere ise danışmanlık programı verilecek.

Ayrıca, danışmanlık programından ürününü bitirmiş, scale up aşamasında olan ya da pandemi olmadan önce gelir üretebilen fakat şu an iş yapmakta zorlanan genç girişimler yararlanabilecek.

Projeye başvuruların ise 1 Temmuz-14 Temmuz arasında gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Teknopark İstanbul Genel Müdür Bilal Topçu, "Destekten yararlanacak girişimcilerimiz kalıcı, uygulanabilir, çağdaş metotlara dayanan destek mekanizmalarıyla projelerini başarıyla hayata geçirecekler" dedi.

Topçu, "Rejenerasyon-20 ile girişimcilik ekosistemimizdeki başarılı genç beyinlerimizin uluslararası arenada rekabet eden ürünler ve uygulamalar hayata geçireceğine inanıyoruz. Bu çerçevede girişimcilerimizin başvurularını bekliyoruz. Teknopark İstanbul olarak kuluçka merkezimizi uluslararası bir merkez haline getirmek ve girişimcilerimizi uluslararası standartlarda hizmetler/imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz yenilikçi girişimleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.