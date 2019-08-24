Teknopark İstanbul genişliyor

Türk savunma ve havacılık sanayisinin önemli milli projelerinin geliştirildiği Teknopark İstanbul, girişimlere ve teknoloji şirketlerine sunduğu fiziksel imkanları artırıyor.

Türk inovasyon ekosistemine hizmet verdiği 5 sene boyunca, ülke ekonomisine 98 milyon dolar ihracat desteği veren merkezde, 3. etap binalarının temeli atıldı. Önümüzdeki yıl devreye alınacak yeni binalarla beraber teknoparkın 5 bin olan istihdamının 9 bine çıkması öngörülüyor.

AA muhabirine konuyla ilgili bir açıklama yapan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul'un Türkiye’nin başta savunma sanayisi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, enerji, sağlık bilimleri gibi kritik alanlarında yüksek teknoloji geliştirmeleri yapan 300’ü aşkın şirkete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Topçu, geçen yıl 24 milyon dolara yakın teknoloji ihracatına imza atan ve 5 bin kişilik istihdam sağlayan teknoparkta bin 500’ü aşkın milli proje üzerinde çalışıldığını söyledi.

Temelini attıkları 3. etabın 2020 sonunda devreye alınmasını planladıklarını belirten Topçu, "Teknopark İstanbul’da temelini attığımız yapıların da tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 bin olan istihdamımızı 9 bine yükselteceğiz. 2013 yılının Aralık ayında kurulan ve geçtiğimiz 5 yılda toplam 98 milyon doları aşkın ihracat yapan Teknopark İstanbul; İstanbul ve çevresindeki üniversitelerin araştırma kabiliyetlerini, nitelikli iş gücünü ve bölge sanayisinin tecrübesini özellikle savunma sanayisine entegre ediyor." diye konuştu.

Türk girişimcilik ekosistemine sundukları katkıyı katlamak için teknolojik imkanların yanı sıra fiziksel olanakları da artırmaya çalıştıklarını anlatan Topçu, şunları kaydetti:

"Daha çok şirkete destek vermek ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sunmak üzere büyümeye devam ediyoruz. Teknopark İstanbul’un 3. Etap binalarının temelini attık. 28 bin 566 metrekarelik büyük bir arazi üzerine konumlanan projenin inşaat alanı 113 bin metrekare. Bunun 10 bin metrekarelik alanını da kuluçka merkezi olarak planladık."

ÇEVRE DOSTU VE ENERJİ TASARRUFLU BİNALAR OLACAK

Bilal Topçu, Teknopark İstanbul’da 3. Etap kapsamındaki binaların LEED Gold sertifikasına uygun olarak inşa edildiğini ifade ederek, "Bu sertifikaya uygun olarak çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan 3. Etap yapı bloklarının her biri enerji üretimi, atık suların tekrar kullanımı ve yağmur sularının geri kazanımı hususlarında kendi kendine yetecek şekilde tasarlanıyor." bilgilerini verdi.

3. Etap yapıların inşaat süreçlerinde iş akışının sürekliliğinin sağlandığı, güncel ve çağdaş uygulamaları ön planda tutan "Yalın İnşaat" kavramının benimsendiğini aktaran Topçu, 3. Etap yapıların inşaat süreçlerinin yönetimi en yüksek iş değerini etkin zamanlama ile elde etmeyi amaçlayan "Çevik Proje Yönetimi" yaklaşımı ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yeni yapıların kullanım döneminde "Model Tabanlı Tesis İşletme" yapılmasının hedeflendiğini aktaran Topçu, "Bu hedef doğrultusunda tasarım süreçleri Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) platformunda tamamlandı. Konvansiyonel tasarım yöntemlerinden farklı olarak BIM platformunda tasarlanan yapılarda; tasarım ve inşaat süreçlerinde ortaya çıkan bilginin kullanım/işletme dönemine aktarılması veri kaybı olmadan sağlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Topçu, 3. etapta yer alacak blokların özelliklerini şöyle sıraladı:

"Toplam 32 bin 407 metrekare alana sahip A Blok; Kuluçka Merkezi ve Ar-Ge ofislerinin bulunduğu 2 ayrı kanada sahip olacak. Blok içerisinde kuluçka şirketlerin kullanımına sunulmak üzere laboratuvarlar ve prototip atölyeleri tasarlandı. Bloğun Ar-Ge ofisleri bulunan kanadının yeni mezun kuluçka şirketleri tarafından kullanılmasını öngörüyoruz.

B Blokta ikiz bloklar olarak tasarlanan ve toplam 65 bin 105 metrekare alana sahip B1-B2 Ar-Ge blokları zemin kotunda birleştirilmiş, bu alanda 900 metrekare büyüklüğünde Fuaye Alanı, bin 100 metrekare alana sahip yeme-içme alanı ve 600 metrekare büyüklüğünde 500 kişi kapasiteli bir çok amaçlı salon tasarlandı.

C Blok 15 bin 795 metrekare alana sahip. Maltepe Üniversitesi Ar-Ge Binası olarak kullanılacak. Blok kapsamında Ar-Ge ofisleri ile laboratuvar alanlarının da bulunmasını planlıyoruz."