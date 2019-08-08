08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak yatırım fonlarının kurulumu ve yönetimi hizmeti veren KT Portföy Yönetimi A.Ş., geçen yıl teknoloji odaklı şirketlere erken aşama yatırım gerçekleştirmek amacıyla Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu (Teknogirişim GSYF) hayata geçirdi.
Teknogirişim GSYF, ilk yatırım sözleşmesini ise Lonca Girişimcilik Merkezi’nden eğitim ve mentorluk desteği alan Akaunting girişimi ile yaptı.
KOBİ’ler için ücretsiz olarak online ön muhasebe programı üreten Akaunting'in, Teknogirişim GSYF’den aldığı yatırımı, ürün yelpazesinin artırılması ve yeni pazarlara açılım için kullanacağı belirtildi.
'GENÇ GİRİŞİMCİLERİN YANINDAYIZ'
KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, "KT Portföy olarak kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonlardan biri olan Teknogirişim GSYF ile erken aşama teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir inovatif projelere yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Kuveyt Türk’ün kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’nin daha önce eğitim ve mentorluk desteği verdiği Akaunting’in gelişimini uzun süredir takip ediyoruz. bu süreçte, genç girişimci arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Akaunting Kurucu Ortağı Denis Duliçi ise, Muhasebenin farklı ülkelerde farklı yöntemlerle tutulmasına rağmen hesap defterlerinin tutulma şeklinin dünyanın birçok yerinde neredeyse aynı olduğunu kaydetti.
Duliçi, "Biz de bundan yola çıkarak açık kaynaklı bir çözümle sunacağımız hizmetin hızla büyüyeceğini öngördük ve dünya çapında KOBİ’lerin nakit akışını takip etmeleri için ücretsiz online ön muhasebe programı tasarladık. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki ağımızı daha da genişleteceğiz” diye konuştu.
SATIŞ AŞAMASINA GELENE YATIRIM YAPIYOR
KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Teknogirişim GSYF),Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım Bankası’nın yatırımlarıyla kuruldu.
Her iki kurumun fonlama desteğinin yanında yatırım sürecine de katkı sağladığı Teknogirişim GSYF, müşterisi olan ya da satış aşamasına gelmiş teknoloji odaklı erken aşama şirketlere yatırım yapmayı hedefliyor.
Fikir aşamasında veya hazır olmayan projeler ise Kuveyt Türk tarafından teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2017’de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi’nde eğitim ve mentorluk desteği alıyor.
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