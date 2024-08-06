TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına Antalya ev sahipliği yapacak

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Milyonlarca gencin yarışmacı olarak başvurduğu TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarının finallerine bu yıl Türkiye turizminin başkenti olan Antalya merkez olmak üzere Akdeniz bölgesi ev sahipliği yapacak.

Bu yıl TEKNOFEST Akdeniz kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları için ilk kez Antalya’da 25 yarışmanın final değerlendirmeleri gerçekleştirilecek.

Yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli odak alanlarda gençler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için projeleri ile kıyasıya bir yarışın içinde yer alacak.

5-8 EYLÜL'DE ANTALYA'DA Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma finallerinde belirlenen şampiyonlar, ödüllerini TEKNOFEST Adana’nın ana sahnesine çıkarak teslim alacaklar. Bu yıl ilk kez düzenlenen dijital dünyada Türkçe konuşan yapay zekâ geliştirme yarışması T3 AI Hackathon’da diğer yarışmalarla birlikte Antalya’da yapılacak. Ayrıca dört gün boyunca Antalya ana sahnesinde Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, paneller, stand up gösterileri ve konserler gençlerle buluşacak.

Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları: Akıllı Ulaşım Yarışması

Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

BlokZincir Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çip Tasarım Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Finansal Teknolojiler Yarışması

Hack Masters

Hava Savunma Sistemleri Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Kablosuz Haberleşme Yarışması

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

T3 AI Hackathon

Tarım Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST Robolig Yarışması

Uçan Araba Simülasyon Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

Sürü İHA Yarışması(Lokasyon farklı olacaktır.)

Turizm Teknolojileri Yarışması