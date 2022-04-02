TEKNOFEST'te tarım yarışmalarına yoğun ilgi

TEKNOFEST'te, Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in koordinasyonunda düzenlenecek tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarışmalarında başvurular sona erdi.
TARNET AŞ Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, AA muhabirine, dünya iklim değişikliği sorunlarına çözüm ararken salgın süreci ile ağırlaşan küresel gıda problemlerine eklenen orman yangınları ve su kıtlığının Türkiye'de tarıma ilgiyi artırdığını, böylece tarım teknolojilerinin kolaylaştırıcı rolünün ön plana çıktığını söyledi.
Teknoloji marifetiyle tarımda verimliliği artırmak için uğraştıklarını vurgulayan Yılmaz, "TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te başlatılan yarışmalar, 769 takımda 2 bin 571 kişinin başvurusunu almıştı. 2021 yılındaki akıllı tarım odaklı yarışmalara ise 1069 takımda 3 bin 600 kişi başvurmuş, dünyada ilk kez düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışmaları gerçekleştirilmişti." dedi.
Türkiye'de tarım alanında önemli ekonomik değer üreten Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nın TEKNOFEST 2022'ye ev sahipliği yapacağına işaret eden Yılmaz, "Türkiye'de tarım teknolojileri farkındalığı, girişim ekosisteminin kurulması ve başarı hikayelerinin ortaya çıkması için TARNET'in desteğiyle 2 yıldır gerçekleşen TEKNOFEST Tarım Teknolojileri ve bir yıldır düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışmaları'nda başvuru rekoru kırıldı." ifadesini kullandı.
Yılmaz, ülke ve dünya tarımına yeni, milli ve yerli, özgün teknolojik projelerin sunulacağı TEKNOFEST 2022'ye toplamda 5 bin 248 takımda 16 bin 509 kişinin başvuru yaptığına dikkati çekerek, "T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Tarım Teknolojileri ve Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışmaları ile gıda arz güvenliğimize yerli ve milli olarak katkı sağlayacak." diye konuştu.
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