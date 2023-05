Bunun üzerine Hasan Can Kaya'ya birçok kişi tepki gösterdi.



"ŞEHRİMİZİ VE ÜNİVERSİTEMİZİ KÜÇÜMSEMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"



Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversitemize yönelik konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversitemizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir" sözleriyle Hasan Can Kaya'ya tepki gösterdi.