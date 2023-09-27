TEKNOFEST bu sene İzmir'de ziyaretçileriyle buluştu. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde on binlerce kişi teknoloji alanında yarışacak ve son teknoloji ürünlerini tanıtacak. Bu etkinliğe katılım sağlamak isteyenler "TEKNOFEST İzmir nerede, nasıl gidilir ve ne zaman bitiyor? sorularının yanıtını arıyor. İşte ayrıntılar...