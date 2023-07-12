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        TEKNOFEST Girişim Yarışması başvuruları uzatıldı

        TEKNOFEST Girişim Yarışması'na başvurular 31 Temmuz'a kadar devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 20:33
        TEKNOFEST başvuru süresi uzatıldı
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        TEKNOFEST açıklamasına göre, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te heyecan tüm hızıyla sürüyor.

        İstanbul’da nisan ayında 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekorlara imza atarak bilim, teknoloji ve uzayla dolu unutulmaz izler bırakan TEKNOFEST, 2023 yılının ikinci ve üçüncü durağında yepyeni bir yarışma modeliyle 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara’da, 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde ise İzmir’de gerçekleşecek.

        Tam bağımsız bir Türkiye için “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla milyonları kucaklayarak bir araya getiren TEKNOFEST’te, Girişim Yarışması modeli ile 10 farklı temada yarışma kapsamında projelerin veya girişime dönüştürülmesi planlanan fikirlerin, girişim ekosistemine dahil edilmesi ve girişime dönüşmüş olanların da büyümesi hedefleniyor.

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        TEKNOFEST Girişim Yarışması'na, 2018 ile 2023 yılları arasında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvurmuş lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takımlar katılabilecek.

        Girişim temaları, Eğitim Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Turizm Teknolojileri, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri ve Engelsiz Yaşam Teknolojilerinden oluşuyor.

        TEKNOFEST Yarışmacılarının katılabildiği yarışmada tüm temalar Ön Kuluçka ve Hızlandırma kategorilerinden oluşuyor. Ön Kuluçka kategorisinde girişim fikri olan veya ürününü geliştirmekte olan takımlar bu kategoride değerlendirilecek. Bu aşamada girişimin kurulmuş olması veya şirketleşmiş olması şartı aranmayacak. Hızlandırma aşamasında ise projesini test edilebilir bir ürüne dönüştürmüş olan ve bu projeleri ile ilgili şirket kurmuş olan takımlar sunumları ile değerlendirilecek.

        TEKNOFEST yarışmacılarının girişim ekosistemine dahil olmaları, teknoloji yarışmalarında geliştirilen projelerin ticarileştirilerek topluma kazandırılması ve girişime dönüşen projeler ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlanmasının amaçlandığı yarışmada katılımcılara toplamda 7 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

        Başvurular 31 Temmuz itibarıyla sona erecek.

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        #TEKNOFEST
        #haberler
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