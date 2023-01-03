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1 Milyon İstihdam Projesi kaapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz" açıklamasının ardından kamu bankaları da harekete geçti.

3 kamu bankası; Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyor.

YENİLİKÇİ FİKİRLER DESTEKLENECEK

Tekno Girişimci Destek Kredisi ile yazılım, donanım geliştirme, mobil teknolojiler ve uygulamalar gibi alanlarda yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek sağlanacak.

Söz konusu kredi ile teknoloji odaklı girişimlerin büyümesi, bilişim ve yazılım alanlarında istihdamın artırılması ve rekabetin desteklenmesi hedefleniyor.

Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden, Teknokent ve Teknopark gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren girişimciler faydalanabilecek.

60 AY VADELİ OLABİLECEK

Öte yandan TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler de Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.

Firmaların mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, işletme giderleri, ofis malzemesi, ekipman, yazılım ve donanım alımlarının finansmanı için belge karşılığında kullanılabilecek krediler, en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek.

Kredi 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay ve üzeri vadelerde ise "TLREF+3" faiz oranıyla kullanıma sunulacak.